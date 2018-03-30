Глава администрации Тюмени утвердил "противопаводковый" план

Глава администрации Тюмени Александр Моор утвердил план мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в период весеннего снеготаяния и половодья. Кроме того, в середине апреля в городе пройдут командно-штабные учения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Вопрос подготовки к паводку рассматривался на сегодняшнем заседании коллегии администрации Тюмени.

За последние пять лет средний уровень подъема воды в Туре в период весеннего половодья составляет 693 см.

Максимального показателя (9,15 м) уровень воды достиг в 1979 г. Подъем воды привел к прорыву земляных дамб и затоплению поселка ДОК "Красный Октябрь". В зоне затопления оказались более 3 тыс. человек и два предприятия.

Для предотвращения возможного затопления части территории города используются гидротехнические сооружения – водозащитные дамбы. 33487 м дамб находятся в муниципальной собственности на балансе эксплуатирующих организаций.

Ликвидация потенциальной ЧС, вызванной затоплением территории города Тюмени, будет заключаться в эвакуации населения из зоны затопления, восстановлении дамбы, отводе и откачке воды из зоны затопления.

Заблаговременную эвакуацию населения планируется проводить из домов малой этажности. В городе определяются 7 сборных эвакуационных пунктов, где будут приняты все необходимые меры: организовано горячее питание, сформирован запас медикаментов для оказания первой медицинской и специализированной помощи пострадавшим в ЧС.

Управы административных округов администрации города Тюмени определены ответственными по созданию резервов материальных ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ на гидротехнических сооружениях.