МИД РФ вызвал послов стран, выславших российских дипломатов

МИД РФ 30 марта вызвал руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с "делом Скрипалей".

Послам будут вручены ноты протеста и объявлены ответные меры, сообщается на сайте ведомства.

О высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления в Солсбери ранее объявили 25 европейских государств - 18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия.

В общей сложности вместе с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили 29 стран, а также НАТО. В общей сложности они высылают 153 российских дипломатов.

Напомним, ранее Великобритания выслала 23 российских дипломата в качестве санкции за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.