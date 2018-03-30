В Кургане экс-железнодорожника допросили по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

В Кургане следователи в качестве подозреваемого допросили 60-летнего бывшего начальника Курганского отдела материально-технического обеспечения Челябинской дирекции материально-технического обеспечения "РОСЖЕЛДОРСНАБа".

Мужчина привлекал своих подчиненных трудиться у него на приусадебном участке - конкретно, заставлял строить ему дачу. Это повлекло необоснованную выплату указанным работникам денежных средств из фонда оплаты труда ОАО "РЖД".

Указанное преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Курганской области.

В настоящее время по уголовному делу мужчина допрошен в качестве подозреваемого, в ходе допроса он полностью признал свою вину, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.