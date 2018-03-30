"Состояние ужасное, обслуживать там нечего". Дубровский раскритиковал состояние трассы между поселком Мирный и селом Уйское

В Челябинской области будет реконструирована автодорога между поселком Мирный и селом Уйское. Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На совещании по вопросам социально-экономического развития Уйского района и готовности к весенне-полевым работам Борис Дубровский раскритиковал состояние трассы между поселком Мирный и районным центром – селом Уйским. Он поручил разработать проектно-сметную документацию по реконструкции автодороги между поселком Мирный и райцентром Уйское.

Новая трасса будет построена в течение трех лет. Средства на ремонт дороги выделят из областного бюджета.

"Вопрос очевиден, дорогу надо делать, состояние ужасное, обслуживать там нечего , ее надо делать. Безусловно, автотрасса даст импульс развитию района", – прокомментировал Борис Дубровский.