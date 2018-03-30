В Прикамье "черный риелтор" получила 20 лет за убийство пяти земляков

38-летняя директор риелторского агентства наказана за то, что убила пять земляков для того, чтобы завладеть их жильем, передает корреспондент Накануне.RU.

Следователи выяснили, что банда состояла из трех людей: директор руководила двумя подчиненными. В 2015-16 гг. преступники "работали" в Березниках, Усолье и Усольском. Они обманом и злоупотреблением доверием оформляли на себя жилища и продавали, а деньги оставляли себе. Пять из 10 пострадавших были убиты. Доказана их причастность к семи мошенничествам, двум уничтожениям имущества и пяти убийствам.

Директор агентства получила 20 лет колонии общего режима, штраф в 500 тыс. руб. и ограничение свободы на год. Приговор в силу не вступил. Ранее ее соучастники получили 16 и 17 лет колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.