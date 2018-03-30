В Петербурге по делу о мошенничестве задержаны директор футбольного клуба и местный коммерсант

В Петербурге в рамках уголовного дела о мошенничестве с государственной субсидией задержаны директор мини-футбольного клуба и местный бизнесмен.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, директор клуба и генеральный директор коммерческой организации подозреваются в том, что предоставили для получения госсубсидии подложные документы о закупке спортивной формы и инвентаря, хотя в действительности они не были приобретены. По данным следствия, в результате злоумышленники получили и присвоили себе около 6 млн рублей.

Оба задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения. Полицейские проводят обыски по месту проживания фигурантов дела, где изымают предметы и документы, имеющие значение для расследования.