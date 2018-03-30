Сообщал о проверках. В Челябинске полицейского подозревают в получении взятки

В Челябинске сотрудник отдела полиции "Троицкий" подозревается в получении взятки.

Следствие считает, что в феврале этого года полицейский получил 100 тыс. рублей от местного жителя, нелегально торговавшего алкогольной продукцией, за информирование о готовящихся проверках, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Данное преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения.