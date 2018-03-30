Песков объяснил ситуацию с удалением записи его беседы со студентами ВШЭ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ситуацию с записями его встречи со студентами Высшей школы экономики. Они были удалены не из-за цензуры, подчеркнул Песков.

"Никакой там цензуры нет. Что касается журналистов, то мы просто не договорились вначале, точнее, неточно договорились", - сказал он.

Песков отметил, что "исходил из того, что это абсолютно закрытый откровенный разговор" и обмен мнениями. "У них было иное понимание режима освещения. Наверное, просто это действительно мы нечетко условились. Но ничего в этом страшного нет", - пояснил пресс-секретарь.

"Мы говорили о новых медиа, и новые медиа, собственно, всю информацию об этом получили. А ни о какой цензуре здесь абсолютно речи не шло, потому что вся информация, она и так доступна. Но я действительно просил это никак не публиковать, потому что я исходил из того, что это не открытый разговор, а скорее дискретный", - цитирует Пескова "Лента.ру".

Ранее сообщалось, что медиацентр Высшей школы экономики удалил запись выступления пресс-секретаря президента во время ток-шоу "В точку". Но в социальных сетях появились фрагменты выступления, снятые на мобильные телефоны самими учащимися.

Песков отвечал на вопросы студентов, например, о том, почему президент Владимир Путин не вышел к митингующим после пожара в Кемерове.