Студентов-целевиков обяжут отработать 3 года после обучения

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий обязательную трехлетнюю работу на предприятии для специалистов, которые прошли целевое обучение в вузе, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки в закон об образовании возвращают систему распределения советских времен, но на условиях заключенного со студентом перед началом обучения договора.

"Осуществлен срок трудовой деятельности после завершения обучения - не менее трех лет, в настоящее время такой срок не установлен. Имеется в виду, что человек, закончивший вуз по этой квоте должен будет не менее трех лет отработать на том предприятии, которое за него просило", - сказал статс-секретарь, заместитель министра образования и науки Павел Зенькович, представляя законопроект на заседании Госдумы 29 марта, его слова приводит "Интерфакс".

Он пояснил, что речь идет о целевом обучении. Зенькович отметил, что законопроект также изменяет порядок установления квоты приема на целевое обучение. В настоящее время учредители вузов определяют специальности и направления подготовки и устанавливают величину квоты по приему. В соответствии с законопроектом, перечень специальностей и направлений подготовки для поступления на целевое обучение будет устанавливаться правительством РФ, органами госвласти регионов и органами местного самоуправления в зависимости от того, кто финансирует бюджетные места.

"А эти изменения направлены на проведение приема только по тем специальностям и направлениям подготовки, по которым дефицит кадров не может быть восполнен рынком труда самостоятельно, то есть это будет более осмысленный документ, более долгосрочная политика, поскольку будет проанализирована потребность экономики и состояние рынка труда на перспективу", - рассказал Зенькович.

За неисполнение договора между студентом и предприятием будет установлена повышенная ответственность. Так, заказчик должен будет выплатить гражданину компенсацию в размере трехкратной среднемесячной зарплаты по региону, в котором студент должен был бы быть трудоустроен, в случае, если предприятие отказывается от него. А в случае, если от работы отказывается выпускник целевого направления, то он должен будет возместить расходы на свое обучение.

Напомним, что в феврале этот законопроект прошел "нулевое чтение" в Общественной палате РФ. Было отмечено, что поводом для изменения системы целевого обучения стало обращение председателя Совфеда Валентины Матвиенко к председателю Правительства Дмитрию Медведеву: сенатор выяснила, что 95% целевиков московских медицинских вузов "потерялись" - не были трудоустроены в те организации, которые "заказали" их обучение.