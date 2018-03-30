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Новости
30.03.2018 13:53 Мск (15:53 Екб)
образование | В России
Студентов-целевиков обяжут отработать 3 года после обучения
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приемная комиссия, абитуриенты, поступление (2017) | Фото: infox.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий обязательную трехлетнюю работу на предприятии для специалистов, которые прошли целевое обучение в вузе, передает корреспондент Накануне.RU.

Поправки в закон об образовании возвращают систему распределения советских времен, но на условиях заключенного со студентом перед началом обучения договора.

"Осуществлен срок трудовой деятельности после завершения обучения - не менее трех лет, в настоящее время такой срок не установлен. Имеется в виду, что человек, закончивший вуз по этой квоте должен будет не менее трех лет отработать на том предприятии, которое за него просило", - сказал статс-секретарь, заместитель министра образования и науки Павел Зенькович, представляя законопроект на заседании Госдумы 29 марта, его слова приводит "Интерфакс".

Он пояснил, что речь идет о целевом обучении. Зенькович отметил, что законопроект также изменяет порядок установления квоты приема на целевое обучение. В настоящее время учредители вузов определяют специальности и направления подготовки и устанавливают величину квоты по приему. В соответствии с законопроектом, перечень специальностей и направлений подготовки для поступления на целевое обучение будет устанавливаться правительством РФ, органами госвласти регионов и органами местного самоуправления в зависимости от того, кто финансирует бюджетные места.

"А эти изменения направлены на проведение приема только по тем специальностям и направлениям подготовки, по которым дефицит кадров не может быть восполнен рынком труда самостоятельно, то есть это будет более осмысленный документ, более долгосрочная политика, поскольку будет проанализирована потребность экономики и состояние рынка труда на перспективу", - рассказал Зенькович.

За неисполнение договора между студентом и предприятием будет установлена повышенная ответственность. Так, заказчик должен будет выплатить гражданину компенсацию в размере трехкратной среднемесячной зарплаты по региону, в котором студент должен был бы быть трудоустроен, в случае, если предприятие отказывается от него. А в случае, если от работы отказывается выпускник целевого направления, то он должен будет возместить расходы на свое обучение.

Трубодеталь, рабочие(2017)|Фото: Трубодеталь

Напомним, что в феврале этот законопроект прошел "нулевое чтение" в Общественной палате РФ. Было отмечено, что поводом для изменения системы целевого обучения стало обращение председателя Совфеда Валентины Матвиенко к председателю Правительства Дмитрию Медведеву: сенатор выяснила, что 95% целевиков московских медицинских вузов "потерялись" - не были трудоустроены в те организации, которые "заказали" их обучение.

Другие новости по темам: целевое обучение, бакалавриат, специалитет, образование, минобрнауки, трудоустройство, госдума
30.03.2018 13:53 Мск | Москва | Анна Смирнова
15:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.02.2018 07:24 Мск
В России пропишут нормы целевого обучения








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Студентов-целевиков обяжут отработать 3 года после обучения
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