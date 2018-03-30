У "Пермэнерго" украли электричества на 4,6 миллиона

Энергетики филиала "Пермэнерго" не допустили кражи электричества на несколько миллионов рублей в Кунгурском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

Признаки того, что электроэнергия уходит "налево", нашли во время проверки одного из предприятий лесопереработки. Специалисты выяснили, что работает так называемый "заряженный" прибора учета. При более детальном досмотре энергетики обнаружили замену счетчика. Новый агрегат не соответствовал закону.

Представители "Пермэнерго" составили акт о безучетном потреблении электроэнергии объемом 877 тыс. кВт/ч. Ущерб – 4 млн 600 тыс. руб. Ушло заявление в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.