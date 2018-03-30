Эксперт МЭФ: В России нет причин для повышения пенсионного возраста

Никакого дефицита Пенсионного фонда России, из-за которого следовало бы повышать пенсионный возраст, нет. На фонд просто "повесили" множество других статей расходов, за которые должен отвечать бюджет, считает участник предстоящего Московского экономического форума, главный научный сотрудник ИЭ РАН Людмила Ржаницына. Она объяснила, почему в России нет причин для повышения пенсионного возраста.

Ржаницына отмечает, что Пенсионный фонд сейчас по сути действует как финансовый оператор: "На нем и ОМС, и материнский капитал. Создается впечатление, что расходы на выплату пенсий составляют существенный процент от ВВП. Но если разобраться, то в процентах наши расходы ниже, чем у многих западных стран".

Если власти хотят добиться повышения пенсионных выплат, нужно развивать экономику и создавать рабочие места, а не повышать возраст выхода на пенсию, говорит Людмила Ржаницына: "Пенсия и зарплата – братья-близнецы. Если не стимулировать людей добросовестно трудиться, то никакие планы, которые строят в высоких кабинетах, не сработают".

Как сообщало Накануне.RU, МЭФ состоится 3-4 апреля, дискуссии будут объединены темой "Россия и мир: образ будущего". Одна из конференций посвящена пенсионной реформе в России.