В Карелии сотрудник "Почты России" присваивала себе деньги умерших пенсионеров

Экс-сотрудницу ФГУП "Почта России" одного из отделений в Карелии обвиняют в хищении средств у пенсионеров. Как сообщает Федералпресс, мошенницу удалось поймать после письменных жалоб потерпевших.

По версии следствия, она подделывала подписи в поручениях на доставку, когда в назначенный день выдачи пенсии за ней не являлся пенсионер или его представитель.

Кроме того, выяснилось, что женщина подобным образом получала пенсии за уже умерших людей, также подделывая их подписи. С февраля 2016 года по апрель 2017 ей удалось присвоить 893 тыс. руб. На нее было заведено уголовное дело, которое направили в Петрозаводский суд.