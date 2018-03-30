Михаил Абызов: "В случае с Кемерово госконтроль не выполнил свою основную задачу"

Трагедия в Кемерово, которая сегодня неоднократно поднималась участниками совещания на тему защиты прав инвесторов, прошедшего по инициативе Генпрокуратуры РФ, заставила прийти к неутешительным выводам.

Так, глава министерства по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов заявил, что в России ежегодно погибает и умирает порядка 85 тыс. людей из-за несоблюдения требований государственного контроля.

"Все, что мы сегодня делаем по реформе государственного контроля и надзора в свете событий, которые произошли в Кемерово, требуют отдельного, глубокого анализа, учета и выводов, - констатировал Абызов. - Надо сказать, что по тем рискам, которые охраняются государством в рамках обязательных требований, в рамках деятельности контрольно-надзорных органов, ежегодно в РФ погибает и умирает порядка 85 тыс. людей. Когда происходят такие события, как в Кемерово, это становится трагедией. Наша задача в рамках реформы контроля и надзора - к 2024 году в два раза сократить количество погибших и пострадавших по тем рискам, которые контролирует государство. Таким образом, в течение шести лет выйти на уровень смертности по этим направлениям угроз, сопоставимый с лучшими международными практиками".

По его словам, более года правительство совместно с регионами и органами прокуратуры реализуют проект по информированию контрольно-надзорной деятельности, а основные цели реформы определены главой государства: снижение смертности и административной нагрузки на бизнес.

"За год с небольшим с момента запуска реформы нам уже удалось по многим направлениям изменить эту огромную, крайне неэффективную, устаревшую систему и заложить основы нового, умного, прозрачного госконтроля, который способен обеспечить безопасность людей, при этом сокращая административную нагрузку", - подчеркнул министр.

Отметив, что основная функция госконтроля - повышение уровня безопасности граждан, Абызов привел пример "Зимней вишни".

"В случае с Кемерово госконтроль не выполнил свою основную задачу, - констатировал федеральный чиновник. - Одной из возможных причин произошедшего является то, что предприятие, де-факто представляющее повышенный уровень риска и угрозы причинения вреда, прикрывшись тем, что де-юре является малым бизнесом, было освобождено от плановых проверок в рамках "надзорных каникул". Это стало соблазном для многих действительно опасных предприятий и своеобразной лазейкой, чтобы, прикрывшись статусом малого предприятия, избавиться от проверок".

В рамках реформы позиция Открытого правительства заключается в том, что предприятие (малое, среднее или большое), представляющее высокий уровень риска, должно подвергаться плановым проверкам в обязательном порядке.

"При этом надо понимать, что у нас всего лишь 5-10% всех малых предприятий представляют высокий и средний уровень риска, а значит, окончание "надзорных каникул", которое должно произойти в соответствии с законом в 2018 году, и переход на риск-ориентированный подход не приведет в целом к повышению административной нагрузки на бизнес и при этом обеспечит гораздо более высокий уровень безопасности наших граждан", - сказал Абызов.