Замначальника МЧС Бурятии предъявили обвинение и арестовали на два месяца

Задержанному вчера заместителю начальника ГУ МЧС по республике Бурятия Дмитрию Унагаеву сегодня предъявлено обвинение. Об этом Накануне.RU сообщили в Следственном комитете России.

Чиновнику вменяется получение взятки в крупном размере. По ходатайству следователя суд арестовал его на два месяца.

Напомним, по версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга.

Дмитрий Унагаев был задержан. Возбуждено уголовное дело.