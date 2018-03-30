Мигрант из Азии, чтобы попасть в Россию через Зауралье, сменил фамилию и имя

28 марта возбуждено уголовное дело в отношении иностранца, уроженца Центральной Азии, который предпринял попытку незаконного въезда на территорию России через Курганскую область.

В начале недели очередная вахта трудовых мигрантов из Центральной Азии, более 50 человек, прибыла на автобусе в автомобильный пункт пропуска "Петухово", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

При прохождении пограничного контроля в результате проверки документов одного из пассажиров автобуса было установлено, что ранее он был документирован паспортом на другие установочные данные.

Оказалось, что два года назад иностранец работал в Свердловской области, где неоднократно привлекался в административной ответственности за нарушение правил миграционного учета. За совершенные правонарушения въезд в Россию иностранцу был не разрешен до 2027 года.

Прибыв к себе на Родину, он получил новый паспорт, поменяв при этом фамилию и имя.

В настоящее время иностранец арестован.