Глава МЧС поручил провести дополнительную проверку сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

Глава МЧС России Владимир Пучков поручил снять режим чрезвычайной ситуации в Кемеровской области в связи с завершением поисковых работ и разбором завалов на месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МЧС России.

"Снимаем режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, - сказал министр в ходе совещания. - На данный момент приоритет работы – выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи".

Он также отметил, что первый этап обследования ТЦ при помощи мобильно-диагностического комплекса "Струна" завершен.

"Понятно, что здание подлежит сносу, но я попрошу еще раз дополнительно провести проверку с составлением необходимых актов и других документов", - подчеркнул Владимир Пучков.

По его словам, здание ТЦ передано администрации города, его круглосуточная охрана сохранится. Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены.

Напомним, 25 марта в здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" произошел пожар. Погибли 64 человека. На сегодняшний день опознано 27 тел погибших.