Встреча руководителей Японии и КНДР может состояться в начале июня

Токио и Пхеньян обсудили возможность встречи премьер-министра Синдзо Абэ и верховного руководителя Ким Чен Ына. Как передаёт The Japan Times, японское руководство заинтересовалась возможностью проведения такого саммита ещё на прошлой неделе.

Сегодня со ссылкой на неназванный северокорейский источник сообщается, что встреча может состояться уже в начале июня.

Главный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга рассказал, что переговоры возможны, но отказался разглашать детали.

Япония и КНДР не имеют друг с другом дипломатических отношений, но могут поддерживать связь по иным каналам, например, через свои посольства в Пекине, либо через Ассоциацию корейских жителей Японии (Чонгорон).

Пока не известно, будут ли обсуждаться в ходе саммита проблема японских подданных, якобы похищенных северокорейской разведкой в 1970-80-е гг. или ракетно-ядерные программы Пхеньяна.

Напомним, в начале этой недели Ким Чен Ын с неофициальным трёхдневным визитом побывал в Пекине, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, на 27 апреля запланирована встреча с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, а в мае могут состояться переговоры с президентом США Дональдом Трампом.