Главы муниципалитетов Прикамья будут согласовывать своих замов с краевыми властями

В Пермском крае глав муниципалитетов могут обязать согласовывать кандидатов на пост заместителей с экспертной комиссией при краевой администрации. Предполагается, что в ее состав войдут вице-премьеры правительства региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Законодательная инициатива обсуждалась сегодня на заседании правления совета муниципальных образований Пермского края. Исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Яна Дорофеева сообщила, что в настоящее время готовится пакет нормативных правовых актов, предполагающих корректировку системы отбора кадров.

"Речь идет о выстраивании управленческих механизмов, направленных на более эффективное взаимодействие руководителей краевого и муниципального уровней власти по отраслевому принципу. Кроме того, через процедуру согласования можно оценить кадровый потенциал муниципалитетов, способствовать повышению его профессионализма и эффективности, учитывать наиболее перспективных руководителей для формирования резерва управленческих кадров на уровне края", — отметила Яна Дорофеева.

Концепция документа согласована с прокуратурой Пермского края. Предполагается, что закон будет применяться к новым назначениям и новым изменениям структуры муниципальных властей. Подобная практика применяется и в других субъектах России, в частности, в Смоленской, Ярославской, Владимирской, Московской, Пензенской, Челябинской областях, Удмуртской республике и Ханты-Мансийском автономном округе.

"В Пермском крае происходит укрупнение территорий, эти процессы будут и дальше продолжаться. В связи с этим стоят задачи совершенно другого качества. Предлагаемый вариант – наиболее эффективный метод управления. В муниципалитеты сейчас передано уже 21 государственное полномочие, но при этом кадровый потенциал у муниципалитетов – очень разный. Краевые власти по сути сейчас имеют только финансовый контроль. Понятно, что с передачей полномочий правительство региона хочет быть уверено в их качественном и своевременном исполнении", прокомментировал инициативу председатель регионального совета муниципальных образований, глава Пермского района Александр Кузнецов.

В обсуждении вопроса на заседании правления приняли участие главы 20 муниципальных образований. По итогам обсуждения правление совета предложило главам муниципальных образований до середины апреля представить свои предложения к этому законопроекту.