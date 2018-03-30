В Госдуме обсудят финансирование профессиональных спортивных клубов

В Государственной думе состоится круглый стол на тему "Правовые и социально-экономические вопросы финансирования профессиональных российских футбольных клубов". Мероприятие организовано по инициативе заместителя председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерия Газзаева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "нижней палаты".

В ходе круглого стола предполагается обсудить вопросы финансирования профессиональных спортивных клубов как с правовой, так и с социально-экономической точки зрения.

Напомним, в прошлом году в ряде регионов возникли проблемы с финансированием спортивных команд. Власти субъектов не давали финанисирования без привлечения спонсорских денег, однако бизнес не горит желанием курировать команды.