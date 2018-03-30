Бастрыкин о пожаре в Кемерово: СКР заинтересован в том, чтобы установить всех виновных

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Он пообещал, что следствие разберется в причинах трагедии.

Бастрыкин подчеркнул, что "страшный пожар, унесший жизни людей, детей - трагедия не только для Кемерово, но и для всей страны. Чудовищные последствия коснулись многих семей, эта утрата невосполнима... Нет таких слов, которые могли бы утешить родителей, потерявших детей, и заглушить боль потери близкого человека. Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления и мужества всем пострадавшим".

Как сообщили Накануне.RU в СКР, он также добавил, что следствие даст принципиальную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего и действиям каждого, кто так или иначе причастен к гибели людей.

"Следственный комитет заинтересован в том, чтобы установить всех виновных лиц. Работает группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата, которая будет детально разбираться в причинах этого преступления", - сказал Александр Бастрыкин и заверил, что будет продолжать лично контролировать ход расследования данного уголовного дела.

Напомним, в субботу, 31 марта, глава СКР лично встретится с родственниками погибших и пострадавшими во время пожара в Кемерово.