В армию призовут не служивших по состоянию здоровья

Минобороны рассчитывает призвать в армию около трех тысяч человек, не сумевших пройти срочную военную службу по состоянию здоровья. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

Ранее закон не позволял принимать на военную службу тех, кого освободили от нее по состоянию здоровья, даже если они поправили свое физическое состояние и хотели служить. Но в конце прошлого года президент подписал федеральный закон, в соответствии с которым эти люди могут быть призваны в армию по достижении 27 лет и после медицинского освидетельствования.

Ранее сообщалось, что призывникам на военную службу придется пройти психологический отбор - Госдума одобрила соответствующие поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе".