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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
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30.03.2018
экономика ;  | комментариев: 2
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30.03.2018 13:00 Мск (15:00 Екб)
общество | В России
В армию призовут не служивших по состоянию здоровья
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призывники армия солдаты (2013) | Фото:

Минобороны рассчитывает призвать в армию около трех тысяч человек, не сумевших пройти срочную военную службу по состоянию здоровья. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".
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Ранее закон не позволял принимать на военную службу тех, кого освободили от нее по состоянию здоровья, даже если они поправили свое физическое состояние и хотели служить. Но в конце прошлого года президент подписал федеральный закон, в соответствии с которым эти люди могут быть призваны в армию по достижении 27 лет и после медицинского освидетельствования.

Ранее сообщалось, что призывникам на военную службу придется пройти психологический отбор - Госдума одобрила соответствующие поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе".

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30.03.2018 13:00 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:00 Екб


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В армию призовут не служивших по состоянию здоровья
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