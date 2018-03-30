Правительство Югры подпишет соглашение с Фондом по поддержке социальных проектов

Правительство Югры подпишет соглашение о сотрудничестве с Фондом по поддержке социальных проектов, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании правительства автономного округа, которое провел первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин. Соглашение подразумевает оказание содействия развитию социального предпринимательства. Также документ направлен на решение задач по привлечению социально ответственного бизнеса к финансированию проектов в сфере социального предпринимательства.

"Это достаточно серьезный инструмент для тиражирования лучших практик, образовательных программ, а также подготовки тьюторов, которые будут доводить проекты до стадии привлечения инвестиций", - подчеркнул Геннадий Бухтин.

По словам исполняющей обязанности директора департамента общественных и внешних связей Югры Ирины Безносовой, подписание соглашения состоится сегодня на итоговом Гражданском форуме общественного согласия.