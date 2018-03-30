В Копейске два перевозчика снизят стоимость проезда в маршрутках

Два перевозчика Копейска сообщили о добровольном снижении цен на проезд в маршрутных такси по 9 маршрутам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Цены на проезд будут снижены с 1 апреля.

Напомним, УФАС заподозрило 13 перевозчиков Копейска в заключении антиконкурентного соглашения из-за повышения стоимости проезда в маршрутках с 23 до 26 рублей. Синхронное повышение стоимости проезда произошло 1 декабря 2017 года.