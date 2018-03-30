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экономика ;  | комментариев: 2
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В Кургане уголовное дело в отношении наркомана, искусавшего свою подругу, передано в суд
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Анатолий Е., Курган, розыск (2017) | Фото:УМВД России по Курганской области

В Кургане в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя Анатолия Е., который обвиняется в нападении на свою подругу.
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Инцидент произошел в октябре прошлого года в одном из общежитий на улице Бажова в Кургане, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Обвиняемый в состоянии наркотического опьянения на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес ранее знакомой женщине множественные удары руками и ногами по лицу и телу, не менее трех раз ударил потерпевшую головой об пол, а также причинил зубами множественные укушенные раны лица, тела, верхних и нижних конечностей.

Известно, что Анатолий Е. долгое время общался с женщиной по переписке, потом они встретились. Под воздействием наркотиков мужчина на протяжении нескольких часов издевался над своей жертвой: душил, рвал зубами кожу и бил.

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30.03.2018 12:41 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
14:41 Екб


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В Кургане уголовное дело в отношении наркомана, искусавшего свою подругу, передано в суд
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