В Кургане уголовное дело в отношении наркомана, искусавшего свою подругу, передано в суд

В Кургане в суд передано уголовное дело в отношении местного жителя Анатолия Е., который обвиняется в нападении на свою подругу.

Инцидент произошел в октябре прошлого года в одном из общежитий на улице Бажова в Кургане, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Обвиняемый в состоянии наркотического опьянения на почве личных неприязненных отношений умышленно нанес ранее знакомой женщине множественные удары руками и ногами по лицу и телу, не менее трех раз ударил потерпевшую головой об пол, а также причинил зубами множественные укушенные раны лица, тела, верхних и нижних конечностей.

Известно, что Анатолий Е. долгое время общался с женщиной по переписке, потом они встретились. Под воздействием наркотиков мужчина на протяжении нескольких часов издевался над своей жертвой: душил, рвал зубами кожу и бил.