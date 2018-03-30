Пермские антимонопольщики раскрыли сговор роботов

Управление ФАС в Пермском крае обнаружило сговор на торгах, в которых участвовали роботы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в УФАС поступила жалоба на соглашение между компанииями "МЕД С" и "МикроТех" при участии в нескольких электронных аукционах по поставке материалов для медицинских лабораторий Пермского края. УФАС обнаружило, что обе они нерационально вели себя на торгах: формально независимые участники использовали роботов с одинаковыми настройками. Торги завершались в первую же секунду с минимальным снижением – 0,5%.

По мнению Пермского УФАС, компании еще до начала проведения торгов определяли, кто будет победителем конкретного аукциона и до какого уровня будет снижена цена контракта. Борьбу друг с другом симулировали роботы.

После обращения УФАС "МЕД С" и "МикроТех" добровольно признали свою вину в заключении антиконкурентного соглашения более чем на десятке аукционов по поставке материалов для медицинских лабораторий Пермского края.