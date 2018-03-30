Чтобы не поймали на допинге: РФС запретил футболистам сборной России курить кальян

Российский футбольный союз опубликовал памятку, которой необходимо придерживаться футболистам сборной страны. Это нужно делать для того, чтобы в их организм не попал допинг, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они!", - говорится в тексте памятки, опубликованной в официальном Твиттере РФС.

В частности, среди рекомендаций встречаются и такие: "не курить кальян"; "не употреблять экзотические чаи"; "смотреть сертификаты на все мясо, привезенное из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол"; "ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства"; "быть особенно острожным с лекарствами, купленными за рубежом, зачастую состав препаратов с одним и тем же названием различается"; "ни в коем случае не пользоваться средствами для сгонки веса: часто они содержат запрещенные диуретик и психостимуляторы, не указанные на этикетке".

"Будьте бдительны, от этого зависит ваша карьера!", - заключают авторы памятки.

Некоторым футболистам сборной России такие рекомендации, действительно, не помешают: напомним, сразу после провального Евро-2016 Александр Кокорин и Павел Мамаев всю ночь курили кальян в ночном клубе Монако, не забывая заказывать шампанское. Из-за этого разразился громкий скандал, в результате чего игроки на какое-то время лишились места в основных составах своих клубов.