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30.03.2018 12:16 Мск (14:16 Екб)
экономика | В России
Голодец назвала разброс по продолжительности жизни в регионах РФ "невероятным"
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ольга голодец (2013) | Фото: кремль

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец заявила, что разброс по продолжительности жизни в России достигает невероятных цифр.
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"Разброс по продолжительности жизни в нашей стране достигает просто невероятных цифр - от 64 до 80 лет", - cказала Голодец в ходе итоговой коллегии Минздрава.

По ее словам, средняя продолжительность жизни в России по текущим данным составляет 72,7 года.

При этом, отметила она, есть регионы, перешагнувшие порог в 80 лет (в том числе Ингушетия, вплотную к этому порогу подошла Москва), 10 регионов смогли преодолеть порог в 75 лет.

При этом продолжительность жизни ниже 70 лет сохраняется более чем в 20 субъектах России.

"И курс, на который сегодня берет вся система здравоохранения - это, прежде всего, обеспечение доступа всех граждан РФ к качественному здравоохранению. Качественное здравоохранение обеспечивает продолжительность жизни в 80 лет", - сказала вице-премьер.

Субъектам, которые находятся позади по средней продолжительности жизни, готовы выделить поддержку, передает "Интерфакс".

Напомним, в послании Федеральному собранию в марте президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет.

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30.03.2018 12:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:16 Екб


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Голодец назвала разброс по продолжительности жизни в регионах РФ "невероятным"
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