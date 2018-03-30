Екатеринбургская таможня уничтожила партию санкционных БАДов

Екатеринбургская таможня уничтожила около 170 упаковок спортивного питания иностранного производства (биологически активных добавок и витаминов). Данная партия импортного спортивного питания была завезена из Республики Беларусь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе таможни.

В декларации на товары, в графе "страна происхождения" обозначены: США, Великобритания и страны Европейского союза (например, Польша, Германия, Венгрия).

Таким образом, Екатеринбургской таможней выявлены незаконно ввезенные на территорию РФ товары. Данный продукт был уничтожен.

Были выявлены и другие нарушения. Так, информация, нанесенная на некоторых упаковках с пищевыми добавками для спортивного питания, оказалась не соответствующей сфере применения.