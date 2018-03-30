В Зауралье следователи пришли с обысками к главе района - по "уголовке" о хищении бюджетных денег

29 марта в кабинет главы Щучанского района Петра Чикишева приехали следователи - правоохранители провели обыск не только на рабочем месте чиновника, но и у него дома.

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищений бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на капитальный ремонт социальных объектов Щучанского района, следственными органами СКР по Курганской области на территории Щучья проводился ряд следственных действий. В том числе, обыски и изъятие представляющих интерес для следствия предметов и документов проводились по месту проживания и в кабинете главы района", - рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Как пишет Telegram-канал "Курганский Ждун", руководитель фирмы "Стройрегион" Смбат Асрян постоянно выигрывает тендеры на строительство в родном Щучанском районе.

"Оно, конечно, хорошо - так поддерживать местный бизнес, опять же - налоги в бюджет Зауралья. Но вызывает вопросы тот факт, что 27 декабря 2017 года господин Асрян сменил место нахождения своей компании, перевезя ее в Челябинскую область. Подозрительно. Да и сильно белыми нитками Асрян и Чикишев шьют строительные сметы. "Нашил" Асрян себе немаленький такой коттеж в Щучьем, аж в 600 квадратных метров, да Range Rover с крутыми номерами 777. Значит, бизнес, как говорится, прёт! Да и как ему, простите, не переть, если оказывается такая протекция друга - главы района?!", - передает канал.

Стоит отметить, что уголовное дело возбуждено по факту многомиллионных махинаций с бюджетными средствами при строительстве и ремонте школ и спорткомплекса в Щучье.