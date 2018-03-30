Генпрокуратура заинтересовалась уголовным делом экс-директора "Уральских пельменей"

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв поручил проверить законность и обоснованность возбуждения уголовного дела в отношении экс-директора "Уральских пельменей" Сергея Нетиевского.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, вокруг данной ситуации появился неоднозначный общественный резонанс. В связи с этим, прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову поручено тщательно проверить основания возбуждения уголовного дела.

В ведомстве предостерегают о недопустимости распространения недостоверной информации, которая может нанести ущерб творческой, деловой и общественной репутации знаменитого уральского коллектива "Уральские пельмени". Все вопросы по данному делу находятся в исключительной компетенции уполномоченных правоохранительных органов.

В пресс-службе Сергея Нетиевского сообщили, что официальных данных по этому делу у них нет. Но они считают странным то, что эта информация появилась в СМИ через неделю после того, как арбитражный суд признал недействительной сделку, совершенную заместителем гендиректора Евгением Орловым. Тогда актеры "Уральских пельменей" пытались через суд взыскать с Нетиевского более 28 млн рублей.

"В 2009 году, запустив "Шоу Уральские пельмени" на СТС, Сергей Нетиевский один из всего коллектива переехал в Москву, а в 2012 году создал продюсерскую компанию "Идея Фикс Медиа", производящую ТВ-программы, в том числе и Уральские Пельмени". Все актеры и авторы "Уральских пельменей" имели прямые контракты с продакшн-компанией "Идея Фикс Медиа" и за 2012-2015 годы получили от нее в итоге около 290 млн руб. Как Нетиевский мог нанести ущерб ТО "Уральские пельмени", которое не имело напрямую никаких связей с компанией "Идея Фикс Медиа" – непонятно!"– рассказали в пресс-службе.

У адвокатов Сергея Нетиевского есть предположения, что нынешний руководитель "Уральских пельменей" Евгений Орлов и актеры этого коллектива намеренно распространяют такую информацию, чтобы надавить на Нетиевского в решении корпоративных споров.

"Адвокаты продюсера выиграли все суды против Нетиевского, и это дело, если оно есть – такое же бесперспективное, так как его обстоятельства не соответствуют действительности. Надеемся, что соответствующие органы разберутся в этом давнем корпоративном споре между артистами и продюсером", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее появилась информация, что на бывшего директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского якобы завели уголовное дело о хищении 173 млн руб.