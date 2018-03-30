Прокуратура проверит все торговые центры в стране за месяц

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, подводя итоги совещания на тему защиты прав инвесторов в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах, которое сегодня завершилось в Екатеринбурге, поставил, по его словам, "много задач и требований", передает корреспондент Накануне.RU.

"Неорбходимо очень тесно работать с бизнес-сообществом, в том числе на уровне субъектов РФ, привлекая и специалистов из правоохранительных органов для реализации задач по защите прав инвесторов, - отметил генпрокурор. - Кроме того, мы предлагаем изменения в действующее законодательство в части усиления прокурорского надзора над следственными органами и органами дознания с точки зрения защиты прав предпринимателей".

Глава надзорного ведомства страны, комментируя СМИ инициативу Бориса Титова о возвращении "беглых" предпринимателей, на которых заведены уголовные дела по экономическим преступлениям, напомнил, что законодательный механизм для этого есть. И пообещал "решить проблемы" бизнесменов, которые уехали за рубеж, испытывая давление со стороны правоохранительных органов.

Что касается трагедии в Кемерово, то пока рано делать выводы о виновных - идет следствие, пояснил Чайка.

Тем не менее, он дал поручение проверить торговые центры по всей Российской Федерации, вне зависимости от масштабов объектов.

"Кроме того, в те субъекты РФ, где наиболее сложная обстановка [в связи с большим количеством ТЦ], выезжают представители генеральной прокуратуры для координации действий, и я думаю, что эту работу в течение месяца мы закончим", сказал Чайка.