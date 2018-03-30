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В Екатеринбурге пьяный мужчина избил врача, который хотел отвезти его в больницу
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драка кулак (2010) |

В Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в нападении на врача "скорой помощи". Он бил фельдшера в лицо.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, ночью 28 марта в отдел полиции №4 поступил сигнал о конфликте между неизвестным и врачом "скорой". По предварительным данным, медик 1960 года рождения в составе бригады прибыл в квартиру дома на улице Бардина по сообщению о мужчине, находящемся в бессознательном состоянии.

"В жилище по указанному адресу врачи застали троих граждан в состоянии алкогольного опьянения. Один из них пожаловался на плохое самочувствие. Медработники осмотрели его и предложили госпитализацию, на которую тот согласился. Однако позже в подъезде между пациентом и врачом возник конфликт, в ходе которого нетрезвый гражданин нанес несколько ударов в лицо фельдшеру", - рассказали в МВД.

После звонка в полицию на место прибыл наряд патрульно-постовой службы, который доставил всех участников инцидента для разбирательства в отдел. Там пострадавший врач написал заявление о привлечении к ответственности буйного пациента. В отношении 35-летнего агрессора стражи порядка составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" и возбудили уголовное дело по статье "Побои".

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет. Все время до суда он проведет под подпиской о невыезде.

Другие новости по темам: скорая, нападение, врач, избил, полиция, Екатеринбург
30.03.2018 11:59 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:59 Екб


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В Екатеринбурге пьяный мужчина избил врача, который хотел отвезти его в больницу
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