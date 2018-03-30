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Пермский завод Ремпутьмаш станет одной из площадок Дягилевского фестиваля
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Ремпутьмаш, завод им. Шпагина (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Пермский завод "Ремпутьмаш" на один день станет площадкой для Дягилевского фестиваля. Часть мероприятий пройдет в цехе №10. Соответствующие договоренности достигнуты краевыми властями и руководством Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Завод станет экспериментальной площадкой для проведения культурной программы. Площадка будет подготовлена, при этом внутри цеха будут оставлены вагоны, трубы, промышленные детали. В планах сделать в цехе альтернативную площадку для проведения перфомансов.

"Мы будем использовать старую площадку по новому назначению, мы дадим ей вторую жизнь. Посмотрим, как оценят такую инициативу жители, гости Перми, эксперты", — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Напомним, в конце 2017 г. площадка завода была передана в краевую собственность. Сумма контракта составила 445 млн руб.

Напомним, к 300-летию Перми на площадке завода "Ремпутьмаш" будет создан культурный кластер. На территории завода появятся Пермская государственная художественная галерея, Краеведческий музей. Также рассматривается вариант строительства новой сцены Пермского академического театра оперы и балета на территории, выкупаемой у завода. Этот проект ранее поддержал Владимир Путин во время визита в Прикамье.

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30.03.2018 12:19 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
14:19 Екб


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Пермский завод Ремпутьмаш станет одной из площадок Дягилевского фестиваля
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