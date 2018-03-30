"Единая Россия" в ХМАО определилась с датой предварительного голосования

Региональный политсовет "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе принял решение о проведении 3 июня предварительного голосования по кандидатам от "ЕР" на муниципальных выборах. Прием заявлений начнется 2 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Осенью 2018 г. в единый день голосования в муниципальных образованиях Югры будут избирать 45 глав поселений, 701 депутата Советов депутатов и пять депутатов районных и городских дум – двух в Сургуте, одного в Нефтеюганске и двух в Ханты-Мансийском районе. "Единая Россия" традиционно проведет предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от партии.

"Это реально работающий механизм для активных, неравнодушных югорчан влиять на принимаемые решения, участвовать в процессах, формирующих качество жизни наших земляков, способствующих стабильному и поступательному развитию Югры", - отметил председатель думы Югры, секретарь регионального отделения "ЕР" Борис Хохряков.