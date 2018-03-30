В Челябинске главного инженера МУП "ЧКТС", обвиняемого в получении взятки, отпустили под домашний арест

Челябинский областной суд изменил меру пресечения главному инженеру "Челябинских коммунальных тепловых сетей" Юрию Карпусенко с заключения под стражу на домашний арест.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Юрия Карпусенко, изменил меру пресечения, избранную постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 23 марта 2018 года с заключения под стражей на домашний арест сроком до 22 мая 2018 года", - сообщила Накануне пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.

Постановление районного суда обжаловал адвокат обвиняемого.

Напомним, Карпусенко обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в 2017 году подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме более 460 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного приема выполненных работ по заключенным контрактам.

В ходе обысков у главного инженера было изъято в рублях и иностранной валюте более 30 млн рублей.