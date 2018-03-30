Уничтожили вещдоки. В Челябинске сожгли более 42 кг наркотиков

Свыше 42 кг наркотиков растительного и синтетического происхождения по решению судов уничтожены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в печах Челябинского тракторного завода.

Уничтоженные наркотические средства, среди которых около 23 кг героина и 19,5 кг марихуаны являлись вещественными доказательствами по девяти уголовным делам, находившимся в производстве следственного отдела управления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Напомним, что ранее в Челябинске осуждены граждане Кыргызской Республики. Челябинские контрразведчики изъяли у них при задержании более 22 кг героина, предназначенные для сбыта. Продавцов наркотического средства Челябинский областной суд приговорил каждого к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Семи годами лишения свободы закончилась и другая криминальная история. Советский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Челябинска, задержанному весной 2017 года сотрудниками УФСБ - осуждённый приобрёл в феврале прошлого года около девятнадцати килограммов марихуаны и спрятал её в частном доме, где проживал сам. Впоследствии он планировал сбыть наркотическое средство с целью извлечения выгоды.