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30.03.2018
политика  |  комментариев: 1
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Горький – это наша реальность Какой рассказ, какую книгу Горького ни открой, выяснится, что эта книга не про "тогда", а про "сейчас". Поскольку писал он мощно, хлёстко и ёмко, понятно и доступно – не так, как сегодняшние литераторы – Горький остаётся самым сильным и актуальным из наших классиков пропагандистом и агитатором.
30.03.2018
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Стратегия экономики России – гниющая солома На заседание Временной комиссии Совета Федерации по мониторингу экономического развития пришел директор департамента Минэка Артем Шадрин. По его признанию, зарегистрировано около 57 тыс. (!) документов стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровня. Наши чиновники так и будут плодить бессмысленную гниющую солому?..
30.03.2018
экономика ;  | комментариев: 2
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В Перми подозреваемого в избиение Di Smash экс-депутата отпустили под залог
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Александр Телепнев, депутат заксобрания Пермского края (2016) | Фото: permkrai.er.ru

В Перми избрали меру пресечения экс-депутату краевого заксобрания Александру Телепневу, которому вменяют избиение Dj Smash, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского суда.
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Напомним, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает.

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30.03.2018 13:13 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
15:13 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.03.2018 15:49 Мск
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В Перми подозреваемого в избиение Di Smash экс-депутата отпустили под залог
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