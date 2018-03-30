В Перми подозреваемого в избиение Di Smash экс-депутата отпустили под залог

В Перми избрали меру пресечения экс-депутату краевого заксобрания Александру Телепневу, которому вменяют избиение Dj Smash, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского суда.

"Его отпустили под залог в 200 тыс. руб.", - уточнили в суде.

Напомним, музыкант пострадал в ночь на 10 февраля. По версии исполнителя, он отдыхал в пермском клубе "Дом культуры", когда к нему подошел пьяный местный житель Сергей Ванкевич и потребовал совместное фото, хотя певец ранее специально сделал кадры со всеми, кто этого хотел. Получив отказ, пермяк попытался оттащить звезду от барной стойки. После к "разговору" якобы присоединился бывший депутат заксобрания края, мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев: он ударил ди-джея в висок и челюсть, после чего оба стали добивать упавшего музыканта. Результат – открытый перелом челюсти со смещением, перелом кости лица правой щеки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и другие травмы. Политик вину отрицает.