МЧС сообщило о более 700 эвакуированных при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"

Более 700 человек были выведены из кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" после начала пожара в здании.

С помощью пожарных автолестниц, коленчатых автоподъемников, специальных пожарных средств и оборудования были спасены более 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что проведено обследование здания мобильным диагностическим комплексом "Стрела-П". Результаты обследования отправлены во ВНИИ ГОЧС МЧС России для обработки и подготовки заключения.

Работы по расчистке ТЦ от мусора завершены, всего было вывезено 1892 кубических метра.

Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек.

В СК ранее сообщили, что следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга, ими начаты соответствующие исследования.