Титов считает, что к предпринимателям предъявляются избыточные противопожарные требования

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, выступая сегодня на совещании на тему защиты прав инвесторов в Екатеринбурге, обратил внимание участников заседания на трагедию в Кемерово, где, по его словам, "система контроля дала сбой, но нельзя снимать ответственность с предпринимателей, владельцев и арендаторов торгового комплекса", передает корреспондент Накануне.RU.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей считает, что "неясность, а иногда избыточность требований создают для предпринимателя ситуацию, когда он не понимает, какие требования надо выполнять, а какие выполнять не обязательно".

В качестве решения проблемы Титов предложит ввести декларации о противопожарной безопасности, когда контрольно-надзорный орган и предприниматель совместно фиксируют все требования, предъявляемые к объекту. А предприниматель обязуется их четко выполнять.

"Тогда никаких других требований предъявляться уже не может", - заявил бизнес-омбудсмен, выразив надежду, что Генпрокуратура РФ поддержит его инициативу и такая декларация станет "обязательной для всех, потому что торговый центр в Кемерово такой документ не оформлял".

Напомним, в результате нарушения требования пожарной безопасности в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, пострадавших еще больше.

Титов на совещании в Екатеринбурге (слева)