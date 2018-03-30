Шестеро пермяков и южноуральцев отправятся в колонию за поставку в Бахрейн секс-рабынь

Шестеро жителей Пермского края и Челябинской области наказаны за поставку в Бахрейн секс-рабынь, которым обещали "высокий заработок", передает корреспондент Накануне.RU.

Преступники получили от трех с половиной до шести лет колонии общего режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, в начале 2013 г. жительница Чайковского создала банду, отправлявшую людей в рабство за границу. Существовала группа до марта 2016 г., когда ее "накрыли". Преступники убеждали жительниц Прикамья и Челябинской области, что могут обеспечить их работой, однако на самом деле девушек продавали в сексуальное рабство. "Накрыли" преступный коллектив в марте 2016 г. За время "работы" банда отправила в Арабские Эмираты 23 девушки, получив за них не менее 4 млн руб. Глава преступников осуждена на шесть лет колонии общего режима.