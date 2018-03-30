"Герои среди нас": капитан-подводник рассказал о последнем походе К-219 и отверг версию торпедной атаки на АПЛ "Курск"

29 марта в УрГЭУ в рамках проекта "Герои среди нас" состоялась встреча с капитаном 1-го ранга Игорем Британовым, командовавшим в 1986 г. подводной лодкой К-219. Более 30 лет назад героическими действиями его экипажа была предотвращена ядерная катастрофа, когда на лодке произошёл взрыв баллистической ракеты в одной из шахт. Корреспондент Накануне.RU побывал на встрече и узнал, почему подлодку, на которой произошло ЧП в Атлантике, не стали эвакуировать на Кубу, и что думает Игорь Британов о причинах катастрофы АПЛ "Курск".

Капитан 1-го ранга рассказал студентам об особенностях службы моряков-подводников и ответил на вопросы собравшихся.

Катастрофа 3 октября 1986 г. произошла во время выполнения манёвра проверки отсутствия слежения. Вот как поведал о случившемся сам капитан:

"Под давлением воды были разгерметизированы баки горючего окислителя. Химически при соединении они начинают гореть, в замкнутом пространстве происходит взрыв. В результате этого взрыва была уничтожена ракета, получила большие повреждения подводная лодка, но благодаря деятельности экипажа она всплыла, трое суток была в надводном положении, уже начали буксировку, подошли к нашим гражданским судам, начали буксировку в сторону севера, по подсчётам специалистов, она заняла бы месяца два – два с половиной. Но эти компоненты топлива, особенно окислитель – азотная кислота с всевозможными присадками – очень активна и после взрыва часть этого окислителя смешалась с водой. Первую партию воды мы откачали, но всё равно этой концентрации хватило, чтобы эта жидкость на третьи сутки разъела всевозможные резиновые, медные и прочие прокладки внешних трубопроводов, внешних кабельных трасс – в прочном корпусе образовались отверстия, которых хватило, чтобы на третьи сутки два отсека заполнились водой и лодка в результате утонула".

Взрыв – мощное сотрясение корабля, которое через какое-то время дало о себе знать. "Несколько электрических щитов просто вырубилось и с них питание перестало поступать. Так как пропало питание, в реакторе упала аварийная защита, предотвращающая атомную реакцию. Так как пропало питание, компенсирующие решётки, которые совсем глушат реакцию, автоматически не опустились. Есть вариант опускания их вручную. Личный состав группы спецтрюмных во главе со старшим лейтенантом Николаем Беликовым вручную опускали компенсирующие решётки реактора. Это очень трудная работа, потому что [осуществляется] в резиновых спасательных костюмах подводника при большой температуре, при большом давлении".

Беликова сменил матрос Сергей Преминин. Он опустил эту решётку, но в это время в соседнем отсеке разгорелся пожар, от которого порвались трубопроводы воздуха высокого давления, надулся седьмой отсек. А в нём переборочные отсеки открываются вовнутрь. То есть, изнутри давило на эти двери и их просто не смогли открыть. В результате матрос Преминин героически погиб, предотвратив взрыв реактора.

"В Америке горят, что пол-Америки спасли. В результате после длительных ходатайств ему посмертно было присвоено звание Героя России. Он стал первым матросом срочной службы, после войны получившим это звание", – говорит Игорь Британов.

Погибли ещё три человека, не включившие средства индивидуальной защиты. Весь остальной экипаж был переведён на подошедшие корабли, суда морского флота, и ушли на них в Кубу, потом улетели в Москву. Кто-то продолжил службу, кто-то ушёл в запас.

В зале спросили и о мнении Игоря Британова относительно американского художественного фильма, снятого по мотивам гибели подлодки, упомянув ленту "К-19" с Харрисоном Фордом. Капитан напомнил, что это фильм о другой аварии, случившейся на 25 лет ранее. Фильм же о К-219 называется "Враждебные воды", он был снят в 1997 году, главную роль в нём исполнил Рутгер Хауэр.

"Конечно, горжусь, что про меня, про экипаж сняли фильм, в котором играют знаменитые актёры. Это первый американский фильм, где советские подводники не показаны воинствующими дегенератами, а нормальными людьми, которые доброе дело сделали. По подробностям этого фильма там очень много преувеличений. Но Голливуд есть Голливуд, художник, как он видит этот момент, так и снимает. Фильм есть, я этим горжусь, но за фильм я не отвечаю", – рассказал Игорь Британов.

Есть версия, что подлодку, авария на которой произошла в Атлантике, начали эвакуировать в СССР, а не на Кубу, которая была гораздо ближе, из-за "недоверия" к кубинцам, но командир К-219 такие предположения отверг. По его словам, эвакуация на Кубу не обсуждалась, так как затопления субмарины не ожидали:

"Она была в нормальном состоянии, плавучесть у неё была тоже нормальная, мы не знали, что эта жидкость "сожрала" все уплотнения. Состояние, в котором лодка находилась двое суток, ничего не показывало. Уже ночью аварийная группа была на корабле, вахту распределили, нормально спали. А потом – всё равно командира всё беспокоит – выглянул в рубочное окно, смотрю – надстройки носовой не видно. Лодка погружается. Других способов увидеть это визуально нет".

По его словам, он убрал с корабля аварийную партию, достав предварительно два спасательных плотика, а сам ещё полтора часа находился на лодке. И она погружалась.

"Когда уже рубочные рули, а это метра полтора, скрылись под воду, тогда и я покинул корабль, потому что был приказ командующего. Я на этом плотике минут десять бултыхался, прежде чем лодка потонула. Там суда были недалеко и прожекторами освещали. Лодка встала вертикально, винты в воздух, и она уходит. Между моим сходом с корабля и его утоплением прошло две минуты. На Кубу не рассматривали, рассматривался переход на Север. Мы потом на контейнеровозе трое суток на Кубу шли. Лодка затонула бы, что в направлении Запада, что в направлении Севера", – поведал он.

Кроме того, присутствующие задавали и вопросы, не связанные с К-219, но имеющие отношение к подводному флоту. В частности, поинтересовались причинами затопления АПЛ "Курск". Игорь Британов рассказал, что исключает версию торпедной атаки со стороны американской подлодки. Он напомнил собравшимся, что в начале 2000-х годов у нас не было такого антагонизма с США, как в годы Холодной войны или сейчас. Кроме того, в мирное время в чужих водах нет смысла стрелять торпедой по чужой лодке. Скорее всего, речь идёт о взрыве внутри корабля.