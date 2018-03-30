Губернатор Тюменской области поздравил геологов с профессиональным праздником

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил работников и ветеранов геологии с профессиональным праздником, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Наша страна гордится трудовыми подвигами геологов, изменивших энергетическую карту мира. Они шли к своей цели, невзирая на препятствия, трудности и стали первопроходцами и покорителями просторов Западной Сибири. Геологи заложили прочный экономический фундамент для успешного и прорывного развития не только Тюменского региона, но и всей России.

Этот год отмечен значимым событием в этой отрасли — 70-летним юбилеем тюменской геологии. Настоящие энтузиасты, искатели и мечтатели, профессионалы, бесконечно преданные своему делу, сформировали основу для создания топливно-энергетического комплекса, социальной и транспортной инфраструктуры. Их знания, целеустремленность и упорство стали достойным примером для молодого поколения. Тюменская геологическая школа сохраняет свои лидирующие позиции. Современные специалисты вносят свой вклад в укрепление экономической мощи России, открывая в недрах земли новые богатейшие природные ресурсы", - говорится в тексте обращения.

Глава региона пожелал всем работникам и ветеранам геологии крепкого здоровья, благополучия, счастья, воплощения в жизнь намеченных планов и замыслов.

Отметим, 2018 год – год 70-летия тюменской геологии. 15 января 1948 года министр геологии СССР И.И. Малышев подписал приказ о создании Тюменской нефтеразведочной экспедиции. Именно с этим документом связано начало геолого-геофизических исследований в регионе.