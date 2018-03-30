СК проводит проверку по факту смерти после родов пресс-секретаря администрации Златоуста

В Челябинской области СК проводит доследственную проверку по факту смерти после родов пресс-секретаря администрации Златоуста Натальи Алексюк.

Напомним, девушка скончалась 29 марта в роддоме после операции, проведенной во время родов.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.