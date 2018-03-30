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28.03.2018
образование  |  комментариев: 2
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Кемерово – это новая "Ходынка"? Любые массовые протестные выступления начинаются с уже подготовленной почвы, напоминает кандидат философских наук Андрей Коряковцев. "Такие трагедии становятся поводом для политизации, самоорганизации, ведь – будем реалистами – это не последняя трагедия, износ инфраструктуры в нашей стране огромен", – говорит он в беседе с Накануне.RU.
28.03.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Выборы в гордуму Тюмени начинаются с пробуксовки, интриг и компроматов    До 2013 года тюменская гордума была тихим, почти техническим инструментом. После изменений в законодательстве половину мандатов стали формировать по партийным спискам, и оппозиция сумела провести в муниципальный парламент 7 депутатов. Почти пять лет представительный орган Тюмени жил бурной политической жизнью. И вот правила игры снова меняются. Какое же будет у нового думского состава лицо, попытался понять корреспондент Накануне.RU.
30.03.2018
политика ;
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Новости
30.03.2018 10:51 Мск (12:51 Екб)
политика | За рубежом
Саудовский наследный принц заявил о реальности войны с Ираном через 10 лет
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Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман (2018) | Фото: Bloomberg, Jeenah Moon

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль-Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном через 10-15 лет.
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В интервью газете Wall Street Journal наследник престола призвал международное сообщество ввести более жесткие санкции против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.

"Если мы не добьемся успеха в том, что мы пытаемся сделать, у нас, скорее всего, будет война с Ираном через 10–15 лет", - заявил кронпринц.

Саудовская Аравия последовательно выступала против снятия санкций с Тегерана после заключения администрацией Барака Обамы ядерной сделки с Ираном, отмечает РБК.

Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман(2018)|Фото: Bloomberg, Jeenah Moon

Интервью появилось во время трехнедельного турне принца по Соединенным Штатам. Оно началось со встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Ключевым пунктом переговоров стало противостояние угрозам со стороны Ирана и ядерная сделка с Тегераном.

Напомним, действующий президент США еще во время предвыборной гонки выступал последовательным противником ядерного соглашения с Ираном и неоднократно угрожал выйти из него.

Другие новости по темам: саудовская аравия, иран, война
30.03.2018 10:51 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:51 Екб


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Саудовский наследный принц заявил о реальности войны с Ираном через 10 лет
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