Саудовский наследный принц заявил о реальности войны с Ираном через 10 лет

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль-Сауд предупредил о возможности военного конфликта с Ираном через 10-15 лет.

В интервью газете Wall Street Journal наследник престола призвал международное сообщество ввести более жесткие санкции против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.

"Если мы не добьемся успеха в том, что мы пытаемся сделать, у нас, скорее всего, будет война с Ираном через 10–15 лет", - заявил кронпринц.

Саудовская Аравия последовательно выступала против снятия санкций с Тегерана после заключения администрацией Барака Обамы ядерной сделки с Ираном, отмечает РБК.

Интервью появилось во время трехнедельного турне принца по Соединенным Штатам. Оно началось со встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Ключевым пунктом переговоров стало противостояние угрозам со стороны Ирана и ядерная сделка с Тегераном.

Напомним, действующий президент США еще во время предвыборной гонки выступал последовательным противником ядерного соглашения с Ираном и неоднократно угрожал выйти из него.