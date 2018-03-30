Бизнес-омбудсмен России призвал вернуть беглых олигархов

Надзорные органы России вносят серьезный вклад в дело защиты законных прав предпринимателей, формирование благоприятного инвестиционного климата и установление прозрачнных условий для ведения бизнеса, а также исключение административного давления.

Об этом в ходе совещания на тему защиты прав инвесторов, которое сегодня проходит в Екатеринбурге, заявил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает корреспондент Накануне.RU.

Бизнес-омбудсмен отметил, что в его адрес поступают сотни обращений, которые были совместно рассмотрены с прокуратурой, и в результате удалось погасить задолженность перед предпринимателями по государственным и муниципальным контрактам более чем на 100 млрд руб.

"Это касалось практически всей территории РФ, мы везде работали эффективно, - сказал Титов. - Мы благодарим прокуроров за конструктивную работу, потому что они ответственно подходят к рассмотрению и реагированию на обращения предпринимателей".

Среди положительно решенных вопросов бизнес-омбудсмен назвал прекращение уголовных преследований ряда предпринимателей, которые, по его словам, незаконно оказались под стражей.

"Большое спасибо за принципиальную позицию прокуроров", - сказал Титов.

Вместе с тем он подчеркнул, что уголовное преследование бизнесменов, находящихся за рубежом (в том числе известного свердловского предпринимателя Сергея Капчука, находящегося в Лондоне), носит системный характер: дела приостанавливаются, а "беглецы" об этом не узнают и не возвращаются в Россию, при этом обвинения носят спорный характер.

"Надо решить вопрос, чтобы они имели возможность вернуться в Россию, - считает бизнес-омбудсмен, - и к ним была бы применена мера, не связанная с арестом, потому что эти дела в основном носят характер хозяйственных споров и должны быть решены в нормальном, светском процессе".