В Перми эвакуировали ТРК "Столица"

В Перми в рамках проверки пожарной безопасности в торговых центрах эвакуировали посетителей ТРЦ "Столица", передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня в столице с 9.00 проходит проверка, сейчас она уже должна закончиться. Знаю, что была запланирована учебная пожарная тревога. Итогов проверки пока нет, когда по краю надзор закончится, мы расскажем в целом", - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь краевой прокуратуры Юлия Гайнанова.

Напомним, поручение проверить, насколько безопасно находиться в торговых центрах региона, дал губернатор края Максим Решетников. Причиной стала трагедия в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где из-за пожара погибли 64 человека.