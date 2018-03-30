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образование  |  комментариев: 2
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от издателя  |  комментариев: 6


Выборы в гордуму Тюмени начинаются с пробуксовки, интриг и компроматов    До 2013 года тюменская гордума была тихим, почти техническим инструментом. После изменений в законодательстве половину мандатов стали формировать по партийным спискам, и оппозиция сумела провести в муниципальный парламент 7 депутатов. Почти пять лет представительный орган Тюмени жил бурной политической жизнью. И вот правила игры снова меняются. Какое же будет у нового думского состава лицо, попытался понять корреспондент Накануне.RU.
30.03.2018
политика ;
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Новости
30.03.2018 10:46 Мск (12:46 Екб)
общество | В России
Неужели? Социологи заявили о поддержке водителями либерализации тарифов ОСАГО
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полис ОСАГО автострахование автомобили Жигули машина (2010) | Фото: carsbuysell.ru

58% автовладельцев положительно относятся к либерализации тарифов ОСАГО, заявили в исследовательском холдинге "Ромир". Социологи в феврале провели вторую волну опроса о реформе автогражданки. Социологи сделали вывод о росте доли автомобилистов, которые считают, что либерализация позволит улучить ситуацию на рынке ОСАГО, передает корреспондент Накануне.RU.

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Улучшений от либерализации тарифов ждут 48% респондентов против 44% по данным ноября 2017 г. На 4%, до 68%, выросло число тех, кто считает, реформа снизит стоимость ОСАГО для добросовестных водителей и увеличит для "лихачей". При этом 71% считает, что сейчас добросовестные водители платят за недобросовестных и за тех, кто злоупотребляет правом.

Вторая волна исследования также продемонстрировала, что число автовладельцев, которая винит в нынешнем кризисе ОСАГО недобросовестных водителей и криминальных автоюристов, растет. Введение справедливого тарифа, как меру борьбы с автоюристами, рассматривает 41% опрошенных, что на 6% больше, чем во время предыдущей волны опроса. Система ОСАГО, по мнению участвовавших в исследовании, в настоящее время слишком доступна для различных нечестных схем обогащения (39%).

ОСАГО страховка ключи(2013)|Фото:

"Половина опрошенных водителей (50%) уверена, что ОСАГО находится на курсе улучшения. Причем доля таких автолюбителей выросла с момента последнего опроса в конце прошлого года на 6 п.п. В целом по результатам второй волны исследования можно говорить о положительной тенденции изменения отношения автомобилистов к ОСАГО, а также осведомленности и поддержки процессов либерализации тарифов", - поясняет генеральный директор "Ромир Мониторинг Стандарт" Ольга Горелова.

Как сообщало Накануне.RU, Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил концепцию перехода ОСАГО на нерегулируемые государством тарифы. Отказ от госрегулировали критиковали общества защиты автомобилистов, по их мнению, либерализация грозит с одной стороны, демпингом без возможности выплатить возмещение, с другой - сговором компаний для завышения тарифов.

Другие новости по темам: ОСАГО, Ромир, либерализация тарифов ОСАГО
30.03.2018 10:46 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:46 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.10.2017 17:54 Мск
Демпинг, сговор или здоровая конкуренция? Выживет ли рынок ОСАГО без госрегулирования

Ранее 17.10.2017 11:28 Мск
Страховщики намерены сами определять тарифы ОСАГО с 2018 года








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Неужели? Социологи заявили о поддержке водителями либерализации тарифов ОСАГО
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