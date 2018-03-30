Неужели? Социологи заявили о поддержке водителями либерализации тарифов ОСАГО

58% автовладельцев положительно относятся к либерализации тарифов ОСАГО, заявили в исследовательском холдинге "Ромир". Социологи в феврале провели вторую волну опроса о реформе автогражданки. Социологи сделали вывод о росте доли автомобилистов, которые считают, что либерализация позволит улучить ситуацию на рынке ОСАГО, передает корреспондент Накануне.RU.

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Улучшений от либерализации тарифов ждут 48% респондентов против 44% по данным ноября 2017 г. На 4%, до 68%, выросло число тех, кто считает, реформа снизит стоимость ОСАГО для добросовестных водителей и увеличит для "лихачей". При этом 71% считает, что сейчас добросовестные водители платят за недобросовестных и за тех, кто злоупотребляет правом.

Вторая волна исследования также продемонстрировала, что число автовладельцев, которая винит в нынешнем кризисе ОСАГО недобросовестных водителей и криминальных автоюристов, растет. Введение справедливого тарифа, как меру борьбы с автоюристами, рассматривает 41% опрошенных, что на 6% больше, чем во время предыдущей волны опроса. Система ОСАГО, по мнению участвовавших в исследовании, в настоящее время слишком доступна для различных нечестных схем обогащения (39%).

"Половина опрошенных водителей (50%) уверена, что ОСАГО находится на курсе улучшения. Причем доля таких автолюбителей выросла с момента последнего опроса в конце прошлого года на 6 п.п. В целом по результатам второй волны исследования можно говорить о положительной тенденции изменения отношения автомобилистов к ОСАГО, а также осведомленности и поддержки процессов либерализации тарифов", - поясняет генеральный директор "Ромир Мониторинг Стандарт" Ольга Горелова.

Как сообщало Накануне.RU, Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил концепцию перехода ОСАГО на нерегулируемые государством тарифы. Отказ от госрегулировали критиковали общества защиты автомобилистов, по их мнению, либерализация грозит с одной стороны, демпингом без возможности выплатить возмещение, с другой - сговором компаний для завышения тарифов.