В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ "Мегаполис"

В Екатеринбурге сегодня эвакуировали ТРЦ "Мегаполис". В столице урала продолжаются проверки пожарной безопасности в ТЦ. Об этом Накануне.RU сообщили в социальной сети.

Как ранее сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, все эвакуации, которые происходят на объектах с массовым пребыванием людей - это проведение практических занятий по отработке действий. Происшествий на объектах никаких нет.

В комментариях пишут, если так часто проводить проверки, то люди потом могут не поверить, а кто-то считает, что эвакуацию людей нужно довести до автоматизма.

"Такие проверки нужны как можно чаще, чтобы люди научились ориентироваться в ТЦ в экстренной ситуации, а не только в дни скидок. И лучше довести это до автоматизма", - пишет пользователь.

Напомним, в Екатеринбурге идут массовые проверки торгово-развлекательных центров в связи с трагедией в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". 27 марта прокуратура приступила к проверке на пожарную безопасность. К инспекциям подключился и Общероссийский народный фронт Свердловской области.