В Югре уволился "главный" по дорогам и транспорту

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерий Фомагин уволился по собственному желанию, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Причиной увольнения стал переход на новое место работы. Где именно продолжит свою трудовую деятельность Валерий Фомагин не уточнили, однако, по некоторым данным, он может получить должность в Москве. Исполняющей обязанности директора департамента с 29 марта назначена первый заместитель директора Ольга Солнова.

Департамент продолжает работу в штатном режиме. Решение о назначении на должность директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры будет принято в ближайшее время.

Напомним, что Валерий Фомагин возглавлял департамент дорожного хозяйства и транспорта региона с 2016 г. За два года он достиг весомых результатов в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. В 2017 году в округе прошла беспрецедентная кампания по строительству и ремонту автомобильных региональных и муниципальных дорог. Также в период его руководства департаментом был разработан стратегический документ, определяющий приоритеты по данному направлению – проект концепции развития транспортной системы региона.