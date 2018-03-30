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В Югре уволился "главный" по дорогам и транспорту
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портфель, отставка, назначение (2017) | Фото: ТАСС

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерий Фомагин уволился по собственному желанию, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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Причиной увольнения стал переход на новое место работы. Где именно продолжит свою трудовую деятельность Валерий Фомагин не уточнили, однако, по некоторым данным, он может получить должность в Москве. Исполняющей обязанности директора департамента с 29 марта назначена первый заместитель директора Ольга Солнова.

Департамент продолжает работу в штатном режиме. Решение о назначении на должность директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры будет принято в ближайшее время.

Напомним, что Валерий Фомагин возглавлял департамент дорожного хозяйства и транспорта региона с 2016 г. За два года он достиг весомых результатов в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. В 2017 году в округе прошла беспрецедентная кампания по строительству и ремонту автомобильных региональных и муниципальных дорог. Также в период его руководства департаментом был разработан стратегический документ, определяющий приоритеты по данному направлению – проект концепции развития транспортной системы региона.

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30.03.2018 10:59 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
12:59 Екб


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В Югре уволился "главный" по дорогам и транспорту
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