На Южном Урале условный срок получила мать, которая насмерть заморозила собственного ребенка

На Южном Урале 26-летняя девушка получила условный срок за причинение смерти по неосторожности своей дочери 2017 года рождения.

С 16 октября прошлого года мать жила в одном из поселков в Нагайбакском районе со своими малолетними дочерьми 2015 и 2017 года рождения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Проснувшись утром 18 октября, женщина обнаружила в комнате свою младшую дочь в коляске без признаков жизни, после чего сообщила о случившемся в больницу.

"Согласно выводам судебно-медицинского исследования, смерть девочки наступила от переохлаждения, так как осужденная надлежащим образом дом не отапливала. Также мать не предоставляла второй дочери достаточного для нормального развития количества пищи, не занималась развитием и воспитанием дочери и ребенок имел отставание в нервно-психологическом развитии, задержку речевого развития", - сообщили в СК.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Старшая дочь передана в реабилитационный центр Магнитогорска.